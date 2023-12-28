В Москве в новогоднюю ночь ожидается до минус 14 градусов

Такая температура воздуха будет соответствовать климатической норме, отметили в центре погоды "Фобос"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Морозная погода ожидает жителей столицы в новогоднюю ночь, температура воздуха опустится до минус 14 градусов, что будет соответствовать климатической норме. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Завтра-послезавтра (29-30 декабря) будет оттепель, а вот на стыке годов у нас произойдут кардинальные перемены в атмосфере, природа <...> пришлет к нам холодный атмосферный фронт. Все это будет сопровождаться скоротечными зарядами снега. Если еще утром 31-го декабря будет до плюс 1 - около 0 градусов, это предварительно, днем уже минус 3 градуса, вечером - минус 8 градусов, а в новогоднюю ночь нагрянет гребень антициклона, распогодится и морозы начнут крепчать - ожидается от минус 9 до минус 14 градусов. Может быть даже холоднее", - рассказал он.

Синоптик добавил, что климатическая норма для ночи января в Москве составляет минус 12,3 градуса. "Поэтому мороз будет характерен для второго зимнего месяца", - заключил Тишковец.