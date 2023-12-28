Фонд "Компас" откроет для граждан жалобную книгу по экологии в 2024 году

Как отметила директор фонда Татьяна Ковалева, его задача состоит в том, чтобы открыто решать экологические проблемы, находясь между ведомствами и имея к ним прямой доступ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Жалобная книга по экологическим вопросам откроется в 2024 году для граждан в фонде "Компас", который работает при поддержке Госдумы. Люди также смогут предложить свои изменения в законы, сообщила ТАСС директор фонда Татьяна Ковалева.

"Любой человек может обратиться к нам с инициативой, в том числе законотворческой. Жалобы нам можно подавать в формате обращения - жалобную экологическую книгу откроем. Мы не сторонники петиций и митингов - покричать и поругаться, но очень многие вопросы мы решаем открыто и быстро, без бюрократических проволочек. Когда мы ездили по стране, то к нам запросто подходили жители и просили решить даже простые бытовые вопросы - мы решаем это на уровне двора. У нас в поддержке большой депутатский корпус, мы плотно работаем с Госдумой и партиями", - сказала Ковалева.

По ее словам, задача фонда - открыто решать экологические проблемы, находясь между ведомствами и имея к ним прямой доступ. При этом фонд не использует бюджетное финансирование, а самостоятельно ведет работу по привлечению средств от частных лиц.

"Если в первый год мы вставали на ноги, решали организационные вопросы, заявляли о себе, то теперь у нас задача выйти к людям. Мы выстраиваем взаимоотношения с бизнесом, чтобы он мог через нашу платформу реализовать все свои экологические инициативы. При этом с компаниями гораздо проще разговаривать, когда есть поддержка населения. Мы понимаем, что люди нас тоже поддерживают - мы рассчитываем на народ. Мы идеальный медиатор между бизнесом, властью и обществом", - добавила Ковалева.

Фонд "Компас" учрежден в июне 2022 года как первый национальный экологический фонд. В попечительский совет фонда вошли председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.