В Москве реализуют новые подходы организации социальной службы

Соцработники стали сотрудниками центра "Мой социальный помощник", при этом сохранили закрепленные за ними участки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы модернизируют подходы в социальной службе, в том числе создавая новые организации для помощи населению. Так, все соцработники стали сотрудниками центра "Мой социальный помощник", при этом сохранили закрепленные за ними участки, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

По данным департамента, территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО) в последние годы стали менее востребованными, в том числе из-за перехода многих услуг в онлайн. Ожидается, что новые единые структуры, разделенные по направлениям работы, помогут лучше координировать социальные службы и реализовать новый стандарт оказания услуг. При этом оказание помощи москвичам останется в прежнем объеме. В большинстве же помещений ТЦСО продолжат работу те же сервисы, в качестве филиалов специализированных организаций - центра реабилитации и ресурсного центра для людей с инвалидностью.

"В Москве созданы новые структуры, в которые происходит слияние по отдельным направлениям социальной помощи. Например, ранее юридически оформленные в разных районах города соцработники теперь являются сотрудниками единого юридического лица "Мой социальный помощник". Туда переходят все до единого соцработники, сохраняя при этом закрепленные за ними участки работы. Все соцработники остаются в организации, а все 100 тыс. горожан продолжат получать необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, у социальных работников теперь есть планшеты и мобильное приложение, им больше не надо вести документацию в офисах, и 80% своего рабочего времени они могут уделить горожанам.

Все социальные инспекторы также переоформляются, они переходят в учреждение "Городская социальная инспекция". Эти специалисты проводят функциональную диагностику человека для подбора нужных ему услуг. Если гражданин не справляется с самообслуживанием, он может через официальный сайт мэра Москвы подать заявление на надомное обслуживание, тогда социнспектор приходит, совместно с ним выполняет действия и в процессе вносит в специальную программу сведения, которые помогают составить индивидуальный план помощи. Также инспекция будет контролировать качество соцобслуживания на дому.

Казначейство и кол-центр

Кроме того, в Москве создано "Социальное казначейство" - единый центр обработки поступающих через электронные сервисы заявок по мерам соцподдержки. Его оснастили новейшим оборудованием и программным обеспечением, а также связью с различными базами данных для увеличения скорости обработки заявок, уточнили в пресс-службе.

"Благодаря новому центру получить выплаты, льготы и пособия станет проще и удобнее. Сократятся сроки принятия решений, уменьшится объем запрашиваемых документов, ускорится зачисление денег. 97 услуг по выплате пособий семьям с детьми, доплатам пенсионерам и людям с инвалидностью, оформлению удостоверений, ранее выдаваемых отделами соцзащиты населения, теперь будут предоставляться "Социальным казначейством", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что здесь же будет работать единый кол-центр, где любой обратившийся сможет получить как общую, так и индивидуальную информацию, в том числе в режиме видеосвязи. Если житель хочет оформить какую-либо услугу онлайн, но не может разобраться сам, сотрудники кол-центра смогут объяснить, как это сделать. Оформление же соцуслуг в офлайн-режиме останется доступным в каждом округе в любом из 12 клиентских офисов, расположенных в центрах "Мои документы".

Московское долголетие

Собеседник рассказал, что развитие системы "Московского долголетия" - количество его центров в этом году увеличили с 71 до 120 - привело к созданию отдельной одноименной организации. Она занимается как клубами по интересам для горожан "серебряного" возраста - сейчас их уже более 5 тыс., так и работой с внешними поставщиками услуг - более 1,3 тыс. партнерских организаций. За пять с половиной лет работы "Московского долголетия" его участниками стали более 530 тыс. жителей столицы.

"Ранее для записи на занятия с преподавателем на площадке организации-поставщика необходимо было идти в территориальный центр соцобслуживания, чтобы посетить занятия самоорганизованных клубов - в центр московского долголетия. В новом году эти услуги будут доступны в одном месте - в центрах московского долголетия", - сказали в пресс-службе.

В департаменте уверены, что такой подход позволит эффективно развивать и управлять предоставляемыми москвичам сервисами, непрерывно повышать их качество, четко координировать работу по каждому направлению деятельности и привести оказание услуг к единому стандарту.

Отделы соцзащиты

Как пояснили в пресс-службе, функционал отделов социальной защиты населения (ОСЗН) в последнее время сводился к обработке заявок на оформление соцвыплат. Сейчас более 80% обращений оформляется через сайт мэра - сервисы по выплатам стали работать быстрее, а количество ошибок, связанных с человеческим фактором, сократилось на треть. Ежегодно москвичи оформляют более 3 млн таких заявок. Оставшуюся часть можно оформить в центрах "Мои документы". В итоге ОСЗН почти перестали посещать, и в них отпала надобность.

Большинство сотрудников отделов соцзащиты будут работать в созданных организациях. При этом незначительное уменьшение штата уже произошло и коснулось только дублирующих административно-бюрократических функций соцслужб, отметили в департаменте.

"Все процедуры проходили с соблюдением норм трудового законодательства. С каждым из таких сотрудников на встречах обсуждали и предлагали индивидуальный маршрут трудоустройства прежде всего внутри системы соцзащиты, потому что ценим наши кадры. Критерии для сотрудников, оставшихся работать в столичной системе соцзащиты населения, прежние: высокий уровень компетенций и помогающего поведения, человекоцентричность и ответственность", - добавил собеседник агентства.