Более 500 операторов подключились к системе блокировки звонков с подменных номеров

Как отметили в пресс-службе Роскомнадзора, чтобы в России блокировались все звонки с подменных номеров, к системе "Антифрод" должны присоединиться все операторы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 500 операторов связи в России уже подключились к системе блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод". Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Более 500 операторов связи подключились к системе "Антифрод". Чтобы в России блокировались все звонки с подменных номеров, к системе должны присоединиться все операторы. Сегодня их в стране более 1,3 тысячи", - говорится в сообщении.

Система "Антифрод" до марта 2024 года должна заработать в полном объеме, по плану Роскомнадзора к ней должны подключиться все российские операторы связи. В 2022 году стартовала ее тестовая эксплуатация с участием нескольких крупнейших операторов связи.