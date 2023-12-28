Жители новых регионов за год обменяли на российские более 502 тыс. водительских прав

Упрощенный порядок обмена водительских удостоверений и регистрации транспортных средств действует с 14 декабря 2022 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Свыше 502 тыс. водительских удостоверений и более 390 тыс. автомобильных номеров за год в упрощенном порядке обменяли жители новых регионов на российские. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"За первый год действия упрощенного порядка в подразделениях Госавтоинспекции, дислоцированных в новых российских регионах, местным жителям оказано более 892 тыс. государственных услуг, из них свыше 502 тыс. по обмену водительских удостоверений, более 390 тыс. - по регистрации транспортных средств", - сказала она.

Волк отметила, что большинство жителей новых регионов (83%) получают госуслуги по линии Госавтоинспекции непосредственно по месту жительства. Хотя обменять водительские удостоверения и перерегистрировать автомобиль они могут также в столицах всех других российских регионов.

На данный момент в новых российских регионах работают в общей сложности 28 регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Кроме того, в ЛНР ведется выездной прием граждан в специально оборудованном мобильном пункте. "С 10 июня 2023 года жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получили возможность сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами непосредственно на территории своих регионов. За прошедшие шесть месяцев принято порядка 60 тыс. таких экзаменов, из них более 29 тыс. теоретических и свыше 30 тыс. практических (в том числе повторных)", - добавила представитель ведомства.

Упрощенный порядок обмена водительских удостоверений и регистрации транспортных средств для жителей новых регионов действует с 14 декабря 2022 года. Он подразумевает, что при регистрации автомобиля на нового собственника на территории новых регионов не требуется проходить техосмотр, платить госпошлину, предъявлять таможенные документы, а до 1 января 2025 года не требуется полис ОСАГО. Для замены водительских удостоверений на российские на территории новых регионов РФ их жителям не требуется медицинская справка о состоянии здоровья, документы об оплате госпошлины и прохождении обучения в автошколе.

Особый порядок продлится до 1 января 2026 года.