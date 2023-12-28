Каждый пятый турист приезжает в Москву как на курорт

Председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов сообщил, что в Москве действует программа по развитию зон отдыха у воды

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Каждый пятый турист приезжает в Москву, чтобы почувствовать себя в атмосфере курорта, заявил председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов в ходе презентации обновленного Национального туристического портала Russia Travel.

"В этом году впервые мы начали ощущать <...>, что Москва действительно становится городом-курортом. Статистика показывает, что каждый пятый турист едет на отдых для того, чтобы ощутить себя в атмосфере курорта, в атмосфере отдыха. Наша протяженность береговой линии по Москве-реке, по искусственным водоемам только немного ниже, чем в Сочи. И Сергей Семенович [Собянин] ставит задачу создать настолько качественную инфраструктуру и сервисы, чтобы Москва была достойным конкурентом Сочи с точки зрения курорта и отдыха", - сказал Козлов.

Он отметил, что в столице действует программа по развитию зон отдыха у воды, чтобы такой вид отдыха стал привлекательным не только для москвичей, но и для туристов. В целом турпоток в Москве за девять месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 25%. "У нас практически рекордные показатели по внутреннему туризму. Жители стали мобильными, выбирают Россию, выбирают Москву, и это особенно приятно", - сказал он, добавив, что большая часть туристов останавливается в гостиницах качественного номерного фонда - отелях три, четыре и пять звезд. Это говорит о том, что они хотят почувствовать комфорт во время путешествия, загрузка гостиниц практически равна рекордному 2019 году.

"У нас активно растет въездной туризм, и опережающий рост - из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Ближнего Востока. Наиболее платежеспособное сейчас население едет в Россию и едет через московский транспортный хаб", - отметил Козлов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что 15 бассейнов с подогревом и пляжными зонами уже созданы для отдыха жителей и гостей Москвы, через четыре года по количеству пляжных мест столица может обогнать Сочи.