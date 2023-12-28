Врач призвал москвичей не проводить пассивно все новогодние каникулы

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников подчеркнул, что нужно чередовать пассивные и активные виды отдыха, давая себе время на восстановление

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали чередовать пассивный и активный отдых на новогодних каникулах, длительное лежание на диване может привести к медленной циркуляции крови и дефициту питательных веществ и кислорода. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

"К концу года практически у всех накапливается усталость и переутомление. Поэтому пассивный, спокойный отдых, когда можно ни о чем важном не думать и никуда не спешить в небольших дозах нужен. Однако, не вставать с дивана все каникулы очень вредно. С прекращением привычных нагрузок калории не расходуются, и не растраченная энергия преобразуется в подкожный жир. Кровь циркулирует медленнее и органы испытывают дефицит питательных веществ и кислорода. Вследствие этого появляется сонливость, апатия, ухудшается настроение. В результате, в конце каникул человек не чувствует себя отдохнувшим", - сказал Тяжельников.

По его словам, также вредна другая крайность, когда человек старается провести каникулы максимально активно, планируя большое количество мероприятий. Активности даже очень интересные - это тоже нагрузки как физические, так и эмоциональные. Они требует энергии и сил. И если человек не оставляет времени на восстановление, то после такого отдыха ему понадобиться дополнительный отдых.

"Чтобы набраться бодрости и позитивных эмоций, нужно чередовать пассивные и активные виды отдыха, давая себе время на восстановление. К пассивным видам отдыха можно отнести не только лежание на диване, но и массаж, баню, просмотр фильма, посиделки с близкими и друзьями", - добавил врач.