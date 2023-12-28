В Дагестане из-за непогоды энергетики перешли на особый режим работы

В Министерстве энергетики и тарифов региона отметили, что из-за сильного ветра произошли локальные отключения в энергосетях

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Энергетики из-за ухудшения погодных условий в Дагестане перешли на особый режим работы, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и тарифов региона.

"Дагестанские энергетики перешли на особый режим работы. Из-за сильного ветра в городах и районах республики зафиксированы локальные отключения в энергосетях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Махачкале, сильный ветер сорвал крышу, которая упала на линии электропередачи. Это привело к обесточиванию части потребителей, запитанных от подстанции "Стекловолокно".

"Всего в аварийно-восстановительных работах задействовано 25 бригад энергетиков в составе 75 человек и 25 единиц техники. В случае ухудшения ситуации, филиал "Дагэнерго" готов направить дополнительные силы на ликвидацию последствий непогоды.

Работает оперативный штаб по устранению последствий технологических нарушений в электросетевом комплексе Дагестана. Ситуация находится на контроле регионального Минэнерго", - добавили в пресс-службе.

Ранее главное управление МЧС по Дагестану предупредило об усилении ветра местами до 27 м/с.