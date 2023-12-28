Новогоднее обращение президента России будут транслировать в метро Москвы

Аудиотрансляцию можно будет услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина будут транслировать в московском метрополитене в прямом эфире, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В метро будет организована трансляция в прямом эфире новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Аудиотрансляцию можно будет услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций. Будет также транслироваться поздравление мэра Москвы Сергея Собянина", - говорится в сообщении.

Кроме того, на эскалаторах, в наземном транспорте и на автовокзалах будут звучать поздравления от популярных артистов и спортсменов, в числе которых Полина Гагарина, Юлианна Караулова, Татьяна Навка, Игорь Акинфеев и другие.