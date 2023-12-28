РСТ сообщил о рекордном спросе на новогодние туры в Великий Устюг

Билеты на поезда и места в отелях полностью раскуплены

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Спрос на новогодние туры в вотчину Деда Мороза Великий Устюг в этом году стал рекордным за последние семь-восемь лет. Билеты на поезда и места в отелях полностью раскуплены, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Спрос на новогодние туры в вотчину Деда Мороза Великий Устюг в этом году самый высокий за последние семь-восемь лет. Как сообщают туроператоры, билеты на поезда и места в отелях полностью раскуплены", - говорится в сообщении.

По данным администрации Великоустюгского муниципального округа, уже сейчас в гостиницы города заселились 10 тыс. человек, а по итогам новогодних каникул Великий Устюг посетят порядка 100 тыс. гостей, отметили в РСТ.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, что спрос на новогодние туры в резиденцию Деда Мороза увеличился в этом году примерно на 30%. У туроператора "Алеан" экскурсионные туры в Великий Устюг на Новый год и январские каникулы - одни из самых популярных, а спрос вырос более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. "Наибольшей популярностью пользуются варианты с размещением в вотчине Деда Мороза. На втором месте туры с проживанием в гостинице рядом с резиденцией, на третьем - турпоезд", - сообщили в пресс-службе компании "Алеан".

По данным туроператоров, стоимость путешествия в Великий Устюг возросла за год на 10-20%. "Тур на туристическом поезде на четыре-пять дней стоит у нас 35-37 тыс. рублей на человека, с проживанием в гостинице - 40-45 тыс. рублей", - уточнил Ромашкин.