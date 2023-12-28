МИД РФ: свыше 600 беженцев из Газы находятся в пунктах временного размещения в России

В 10 пунктах в субъектах страны также находятся около 300 детей, рассказал директор ДСКЦ министерства Юрий Горлач

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более шестисот граждан, эвакуированных из сектора Газа, размещены в пунктах временного размещения в субъектах РФ, половина из них - дети. Об этом заявил на брифинге директор департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Юрий Горлач.

"В настоящее время в 10 пунктах временного размещения в субъектах Российской Федерации находятся свыше 600 человек, в том числе около 300 детей", - отметил он.

По словам представителя российского дипведомства, семьям с детьми, которые выезжали из сектора Газа, оказывалось максимальное содействие - от медицинской и психологической помощи до теплых вещей. "Мы принимали граждан и оказывали повышенное внимание детям", - добавил он.