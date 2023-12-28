Минобрнауки сообщило об обеспечении местами более 80% нуждающихся в общежитии студентов

В ведомстве добавили, что свыше 860 тыс. российских студентов имеют право жить в общежитии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Свыше 860 тыс. российских студентов имеют право жить в общежитии, 82% обеспечены местами в них. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"На сегодняшний день правом проживать в общежитии обладают более 860 тысяч студентов из подведомственных Минобрнауки России вузов. Из 860 тысяч нуждающихся 82% уже обеспечены местами в общежитиях", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в 2023 году в студенческих общежитиях по всей стране стало на 7 683 места больше - что стало рекордным приростом за последние годы. Для достижения такого результата было направлено более 6,1 млрд рублей.

По данным министерства, в 2023 году возвели восемь новых общежитий общей площадью 175 тыс. кв. м. Еще два общежития площадью более 14 тыс. кв. м полностью реконструированы. "Впервые достигнуты такие высокие темпы строительства университетской инфраструктуры. Эта работа будет обязательно продолжена и в следующем году", - прокомментировал замглавы ведомства Айрат Гатиятов.

До конца 2024 года Минобрнауки планирует ввести в эксплуатацию еще 11 общежитий на 7 547 мест в девяти регионах.

Всего, по данным министерства, с 2021 года введено в эксплуатацию 21 общежитие общей площадью 331 тыс. кв. м. Это обеспечило местами для проживания 12 781 студентов в 15 регионах.