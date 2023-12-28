У госпитализированных из поезда под Тамбовом детей обнаружили вирус гриппа А

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, они находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии

ТАСС, 28 декабря. Вирус гриппа А обнаружили у детей, которых госпитализировали из поезда в Тамбовской области, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В течение нескольких часов специалистами лаборатории Роспотребнадзора был выявлен вирус гриппа А. В настоящее время дети находятся в стационаре, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. Организовано эстафетное сопровождение в пути следования", - сообщила пресс-служба.

Вечером 27 декабря в Мичуринске после поступления экстренного сообщения сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении медицинских работников незамедлительно выехали на станцию Мичуринск-Уральский. Они осмотрели организованной группы из десяти детей и двух сопровождающих, следовавшей в Джанкой поездом Москва - Симферополь. Сообщалось, что у некоторых детей недомогание и повышенная температура. Семерых детей госпитализировали в местную больницу, остальные пассажиры продолжили свой путь.

Специалисты установили пристальное медицинское наблюдение за детьми. Ситуация находится на контроле специалистов Роспотребнадзора.