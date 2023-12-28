В Москве к врачам в новогодние каникулы чаще обращаются с травмами и переохлаждением

Заместитель главного врача ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова" Артем Хисамов добавил, что переохлаждение или отморожения часто являются спутниками употребления алкоголя, поэтому нужна умеренность

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Москвичи в новогодние каникулы чаще всего обращаются за медицинской помощью из-за травм и переохлаждения, а также с болями в животе. Об этом рассказал заместитель главного врача ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова" Артем Хисамов.

"Давайте перечислим самые частые причины обращения (в новогодние каникулы - прим. ТАСС) и как их не допустить. Травмы и ожоги. Использовать пиротехнику только сертифицированную и в строгом соответствии с инструкцией. Если вы не умеете кататься на коньках, лыжах, сноуборде, - не пытайтесь сразу начать со сложных упражнений и повторить сложные трюки профессионалов. Не съезжайте и не скатывайте своих друзей, детей, знакомых с опасных, непроверенных, или, наоборот, многолюдных горок", - сказал Хисамов на пресс-конференции в ТАСС.

Он добавил, что переохлаждение или отморожения часто являются спутниками употребления алкоголя, поэтому нужна умеренность. Простой совет - надевать обувь и одежду по сезону и по фактической погоде. Нужно больше двигаться, не стоять на месте. Необходимо отдохнуть и выспаться перед самой новогодней ночью. Кроме того, обращаются также и с болью в животе. Основной провоцирующий фактор - переедание в сочетании с приемом алкоголя.

Обращения, связанные с пищевыми отравлениями и последствиями приема алкоголя либо в больших количествах, либо низкого качества. Москвичам рекомендовали быть осторожными и обращать внимание сколько времени хранятся продукты, приобретать проверенную продукцию, уточнил специалист.

"Первую помощь оказывать нужно всегда, но в ряде ситуаций необходим экстренный вызов службы скорой медицинской помощи. К таким ситуациям относятся: нарушение сознания и дыхания, выраженное изменение цвета кожных покровов (синева, мраморная бледность), обильное кровотечение, нарушение функции конечностей, выраженный болевой синдром в грудной клетке или животе", - добавил Хисамов.