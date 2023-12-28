Световое шоу покажут на "Солнце Москвы" в новогоднюю ночь

За час до наступления Нового года, аттракцион высотой 140 м превратится в самые большие в Европе часы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Световое шоу-представление "Волшебные часы" представят в новогоднюю ночь на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Также в новогодние праздники посетителям покажут еще два анимационных представления, сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"В новогоднюю ночь "Солнце Москвы" представит премьерное шоу-представление "Волшебные часы". 31 декабря, за час до наступления главного зимнего праздника, аттракцион высотой 140 м превратится в самые большие в Европе часы. Зрители смогут загадать желание, глядя на импровизированный циферблат с вращающейся стрелкой под бой курантов. В новогоднюю ночь представление продлится до 01:00. С 1 по 8 января на колесе обозрения покажут еще два интерактивных световых шоу в честь новогодних праздников", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что каждая из трех анимационных программ превратят аттракцион высотой 140 м в архитектурный арт-объект. Во время каждого шоу зрители увидят более 100 различных световых эффектов, в том числе в цветах российского триколора. В этом году в подготовке шоу были задействована как команда режиссеров, дизайнеров, видеоинженеров, так и нейросетевые модели.

Также в пресс-службе сообщили, что 31 декабря новогодняя программа на "Солнце Москвы" пройдет с 14:00 до 02:00. Гости смогут принять участие в творческом мастер-классе "Новогодние украшения", а также в интерактивных играх с актерами-мимами. Весь день на городском променаде, а также в главном холле МФК "Солнце Москвы" будут проходить розыгрыши подарков от солнечного зайчика Лучика - талисмана "Солнца Москвы". Посетители смогут выиграть зимний мерч и билеты на аттракцион.

Для посетителей на центральной площади состоятся выступления кавер-группы, новогодний DJ-сет с софитами, а также флешмоб с бенгальскими огнями, в котором сможет принять участие любой желающий.

"В новогоднюю ночь колесо обозрения, а также резиденция Деда Мороза на городском променаде будут работать с 11:00 до 03:00, 1 января - с 13:00 до 22:00, 2-8 января - с 11:00 до 22:00", - добавили в пресс-службе.