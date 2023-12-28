Шойгу пообещал исполнить желание девочки принять участие в параде на Красной площади

По словам главы Минобороны РФ, также 15-летняя Александра мечтает познакомиться с пилотажным группами

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", пообещав исполнить желание девочки из Москвы принять участие в параде на Красной площади. Об этом сообщили в Минобороны.

"Александра, 15 лет, из Москвы мечтает познакомиться с пилотажным группами и принять участие в параде на Красной площади в составе армейской коробки. Хорошо, если она станет юнармейцем, то, конечно, мы посмотрим. Только это надо вместе с отрядом становиться. А что касается пилотажной группы - когда они будут здесь, будут летать, постараемся познакомить и показать", - сказал Шойгу.

В акции также принимают участие заместители министра обороны РФ, главнокомандующие видами ВС РФ, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями, руководители центральных органов военного управления.

Проводящаяся с 2018 года акция "Елка желаний" помогает исполнить новогодние желания детей, которые оказались в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей России устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. За пять лет удалось исполнить желания около 107 тыс. человек.

Акцию активно поддерживают президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии. С 2023 года ее при поддержке Росмолодежи проводит "Движение первых".