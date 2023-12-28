В Запорожской области в 2024 году МЧС присоединится к разминированию местности

Для этого штат министерства увеличат более чем в 1,5 раза, сообщил начальник ГУ МЧС по области Дмитрий Кучерков

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в 2024 году начнут участвовать в работах по разминированию местности в Запорожской области после создания в региональном ГУ МЧС соответствующих подразделений. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Запорожской области Дмитрий Кучерков.

"В этом году в штате пиротехнических подразделений мы не имеем. Сегодня все эти работы проводятся либо сотрудниками Росгвардии, либо Вооруженными силами. В следующем году мы укомплектуем свой штат необходимыми специалистами и подключимся к этой работе", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Кучеркова, сейчас штат ГУ МЧС составляет 1 тыс. человек, в 2024 году он будет увеличен более чем в 1,5 раза, до 1,7 тыс. "Мы все подразделения увеличим в численности, но при этом будем создавать новые подразделения: пиротехнические, водолазы, инженерные подразделения, которые будут участвовать в аварийно-спасательных работах. Мы сможем быстро оказывать помощь людям, которые оказались в завалах зданий, на сегодняшний день это очень актуально, потому что противник продолжает подло обстреливать гражданскую инфраструктуру", - пояснил он.

Ранее Кучерков сообщил, что в результате обстрелов Вооруженными силами Украины гражданских объектов в Запорожской области в 2023 году погибли 115 мирных жителей, более 300 получили ранения.