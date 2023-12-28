Фонд "Защитники Отечества" и Федеральное архивное агентство начали сотрудничество

Как отметила председатель фонда Анна Цивилева, при обращении в его филиалы ветераны СВО и родные погибших смогут получить памятку по передаче биографий, личных вещей и предметов в территориальные органы архива

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" и Федеральное архивное агентство заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила в своем Telegram-канале председатель фонда Анна Цивилева.

"Фонд "Защитники Отечества" и Федеральное архивное агентство заключили соглашение о сотрудничестве. Будем передавать документы, фотографии и видеоматериалы участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей в Архивный фонд Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обращении в филиалы фонда ветераны СВО и родные погибших смогут получить памятку по передаче биографий, личных вещей и предметов в территориальные органы архива.

"Одна из важных задач фонда "Защитники Отечества" - увековечение памяти тех, кто проявил мужество и героизм, пожертвовал жизнью во имя защиты интересов Родины. Вместе с Федеральным архивным агентством мы сможем сохранить героическую историю нашей страны. Нельзя забывать ни одного человека, который встал на защиту интересов Родины", - заключила Цивилева.