Во Франции запретили продажу устриц из Аквитании из-за массового отравления

Покупателям рекомендовали сдать уже купленных устриц обратно в магазины

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Префектура департамента Жиронда (юго-запад Франции) запретила ловлю и продажу устриц из расположенного в регионе залива Аркашон из-за массового отравления. Об этом говорится в коммюнике ведомства, опубликованном на его сайте.

"Анализы устриц, выращенных в заливе Аркашон, подтверждают наличие норовируса (острая кишечная инфекция - прим. ТАСС), - отмечается в сообщении. - Префект Жиронды Этьен Гюйо, проконсультировавшись с представителями профессиональных организаций, занимающихся рыболовством и разведением моллюсков, и основываясь на аргументированных заключениях органов здравоохранения и выводах членов комитета здравоохранения департамента, принял решение о временном запрете на ловлю, добычу и продажу моллюсков из Аркашонского залива".

Покупателям рекомендуется сдать уже купленных устриц обратно в магазины.

Отмечается, что мера будет отменена, "как только состояние моллюсков снова станет удовлетворительным".

В свою очередь в заявлении Регионального комитета по выращиванию моллюсков Аркашон-Аквитания, которое приводит телеканал France 24, подчеркивается, что фермеры стали "жертвами переполненных сетей сточных вод", что привело к "переливам в природную среду" и загрязнению производственных площадей.