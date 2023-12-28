В Томске, Омске и на Алтае объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют сильный снег, ветер и метель

ТОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильный снег, ветер и метель с 29 декабря в Томской и Омской областях, а также в Алтайском крае, сообщили в пресс-службах региональных ведомств.

"Днем 29 декабря - сутки 30 декабря по области и Томску ожидаются снег, мокрый снег местами сильный, в отдельных районах метели, ухудшение видимости, гололедные явления, отложение мокрого снега, порывы ветра 18-23 м/с, на дорогах местами гололедица, снежные заносы", - сообщается в региональном главке МЧС.

По данным официального Telegram-канала администрации Омска, днем 29 декабря и ночью 30 декабря местами по Омской области ожидаются сильный ветер порывами 25 м/с и более, осадки в виде дождя и мокрого снега, метель, гололедные явления, налипание мокрого снега. Водители просят быть внимательнее: на дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

В Алтайском крае с 29 декабря до 1 января также ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами порывы до 19-24 м/с, дождь, переходящий в мокрый снег, снег, метели, гололед и снежные заносы, отмечается на сайте Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.