Хуснуллин заявил, что федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты

Вице-премьер отметил, что решения о предоставлении жилья либо выплате компенсации приняты

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками России закрыты, решения о предоставлении жилья либо выплате компенсации приняты. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

"До конца года планируется принять решения о восстановлении прав всех граждан - участников долевого строительства. Я прошу обязательства, которые есть за региональными командами, тоже все выполнить. Коллеги, давайте тему дольщиков закроем. Мы федеральные обязательства закрыли", - сказал он, пояснив, что решения о том, кому предоставить жилье, а кому выплатить компенсации, приняты.

Ранее Хуснуллин сообщил, что с начала 2023 года в РФ восстановлены права 32,4 тыс. граждан. При этом он высказывал мнение, что работу необходимо усиливать.

К федеральным механизмам помощи дольщикам относятся завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций, к региональным, или субъектовым, - привлечение нового инвестора для завершения строительства, предоставление компенсационного жилья, выплаты и другие меры.