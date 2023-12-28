До января 2024 года новый электропоезд будет курсировать на пригородных маршрутах в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Электропоезд ЭС104 "Финист" - первый полностью импортозамещенный аналог "Ласточки" - отправился в первый рейс. Он доставит пассажиров из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня презентуется новый поезд - <…> это поезд с улучшенными характеристиками в части улучшения качества обслуживания пассажиров. Сеть маршрутная - совместно со Свердловской областью - на нашей дороге каждый год расширяется, в этом году мы уже достигли сети в 244 поезда. Более 40% этих поездов уже обслуживается обновленным подвижным составом, <…> эта работа будет продолжена и в следующем году", - сказал начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев на торжественной церемонии отправления поезда.

Новый электропоезд на первом этапе будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области. С января планируется выход "Финистов" на новые маршруты из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и Верхотурье.