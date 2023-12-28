В жилых домах Москвы заменили почти 600 мусоропроводов в 2023 году

С момента старта столичной программы капремонта жилого фонда было установлено более 11 тыс. мусоропроводов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Замена мусоропроводов в жилых многоквартирных домах в столице проводится в рамках программы капитального ремонта. В 2023 году специалисты Фонда капремонта (ФКР) Москвы заменили почти 600 мусоростволов в 192 домах города, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Важно отметить, что с момента старта столичной программы капремонта жилого фонда было установлено более 11 тыс. мусоропроводов. Таким образом более, чем 11 тыс. подъездов многоквартирных домов Москвы получили новые мусоростволы. <…> Мусоропровод является неотъемлемой частью атмосферы любого многоэтажного дома Москвы. И если раньше стволы устройств выполнялись из асбеста, то сейчас - из нержавеющей стали. Асбест - материал пористый и впитывает в себя все ароматы вокруг, отсюда и появлялся резкий, а главное стойкий запах мусора, особенно в жару", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что нержавеющей стали запахи не страшны. "Гораздо проще стало обслуживать и сами стволы. Все современные модели оборудованы автоматической системой очистки. Она крепится на верхнем этаже и выглядит как большой ерш, который подключен к электричеству и водопроводу. Сюда же заливается и чистящее средство. С определенной периодичностью ерш запускается и проходит по всей длине мусоропровода", - отметили в фонде.

Там заверили, что новые мусоропроводы не только не пахнут, они еще практически бесшумные. Для поглощения звуков между полостями ствола прокладывается уплотнитель, шириной примерно в три см. Через каждые шесть этажей также устанавливается силовая разгрузочная муфта, которая снижает нагрузку со ствола мусоропровода на опорный фланец и перекрытие мусоросборной камеры.

История приспособления

"В России первый мусоропровод был спроектирован во Владивостоке в 1938-1939 годы. Мусоропровод представляет собой с выходом на этажи, это доставляет большое удобство в утилизации мусора. Кроме того, важной частью конструкции является дверца, которая позволяет забросить мусор в трубу так, чтобы он не попал обратно. С советских времен такими устройствами оснащаются дома в пять этажей и выше. В зданиях, где не предусмотрен мусоропровод, устанавливаются мусорные баки на улицах", - пояснили в пресс-службе.

После Великой Отечественной войны с началом массовой застройки в городах в Советском союзе мусоропроводы стали неотъемлемой частью культуры городского потребления. Во многих домах, возведенных в центре Москвы в неоклассическом стиле, мусоропроводы располагались в коридорах квартир и даже не кухнях. Позднее от такого расположения отказались из-за санитарных норм.

"В современных российских городах предусмотрены правила пользования мусоропроводами. Выбрасываться должны твердые предметы сравнительно небольшого объема. Запрещается выбрасывать батарейки, химические отходы, а также спички и тлеющие окурки. Также необходимо упаковывать мусор в пакеты и не выбрасывать пылевидный и жидкий мусор", - заключили в пресс-службе ФКР.

О программе капремонта

Московская программа капитального ремонта включает более 28,5 тыс. домов общей площадью свыше 275 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов. В 2023 году завершили ремонт в 2,3 тыс. домов.