Воспитанники "Артека" испекли и отправили участникам СВО пирожки на Новый год

Также бойцам передали варенье, мед и чай, уточнили в Международном детском центре

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Дети из 14-й смены в Международном детском центре (МДЦ) "Артек" испекли 600 пирожков с черной смородиной, яблоками и клубникой и передали их участникам специальной военной операции (СВО) на Новый год, сообщили ТАСС в пресс-службе МДЦ.

"В преддверии новогодних праздников по всей стране проходит акция "Елка желаний", состоялась она и в зоне специальной военной операции. Желание бойцов ощутить себя в семейной, уютной атмосфере исполнили артековцы. Вместе с поваром столовой "Артека" и почетными гостями они приготовили тесто, начинку и приступили к изготовлению пирожков. 600 особенных артековских пирожков с черной смородиной, яблоками и клубникой, по мнению ребят, обязательно порадуют защитников Родины, так как напомнят им о тепле и уюте родного дома", - рассказали в "Артеке".

Также участникам СВО отправили варенье, мед и чай. В акции, в частности, приняли участие школьники из Луганской Народной Республики. Также к детям присоединились руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев, директор "Артека" Константин Федоренко и волонтеры "Команды возможностей".