Times: Минобороны Британии стало в два раза чаще выплачивать компенсации за домогательства

Средний размер выплаты также вырос до £235 тыс.

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Расходы Минобороны Великобритании на выплату компенсаций сотрудникам, которые столкнулись с дискриминацией, грубым обращением или домогательствами на рабочем месте, выросли в два раза за последний год. Об этом сообщила газета The Times.

По ее данным, за 2022-2023 финансовый год (с 6 апреля 2022 года по 5 апреля 2023 года) число подобных выплат выросло до 12, увеличившись вдвое по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, средний размер компенсации также повысился до £235 тыс. ($300 тыс.), хотя еще два года назад этот показатель был на уровне £100 тыс. ($128 тыс.).

В ноябре газета The Guardian рассказала, что 60 высокопоставленных сотрудниц Минобороны Великобритании пожаловались на случаи домогательства со стороны коллег-мужчин на рабочем месте. По их словам, в ведомстве царит "враждебная и токсичная" культура, в связи с чем женщинам сложнее продвигаться по карьерной лестнице. В Минобороны королевства в ответ пообещали активно бороться с дискриминацией по любому признаку.