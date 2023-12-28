Эксперт: в Петербурге началось снижение заболеваемости ОРВИ и ковидом

Начальник отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева отметила, что обстановку можно оценить как контролируемую

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией отмечено в Петербурге, сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

"Сейчас у нас на амбулаторном лечении находятся 11 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией и немного больше с ОРВИ, но по сравнению с предыдущими неделями у нас незначительное - где-то на 10% снижение заболеваемости. <…> Мы не ожидаем, что в праздники будет подъем заболеваемости, поскольку граждане будут на домашнем режиме проводить время, но если они пойдут отмечать в людные места, то стоит соблюдать масочный режим", - сказала она.

Как отметила специалист, в целом обстановку по заболеваемости в Петербурге можно оценить как контролируемую, ожидается, что в новогодние праздники она останется стабильной, поэтому усиления работы инфекционных стационаров не потребуется. "У нас достаточно развернуто коек для пациентов с респираторными инфекциями и коронавирусной инфекцией - более 2,8 тыс. в различных стационарах, есть резерв коек, поэтому при необходимости будут подключены дополнительные койки, но всплеска мы не ожидаем", - сказала она.

По словам Соловьевой, во время новогодних праздников поликлиники города будут работать усиленным дежурным составом, включая домашние посещения врача со сбором проб на COVID-19. Также будут работать по графику врачи-специалисты, круглосуточно будут работать скорая медицинская помощь и травмпункты.

Ранее городское управление Роспотребнадзора сообщило, что из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Петербурге вводится масочный режим для медицинских и социальных учреждений, а также для всех учреждений, которые будут проводить массовые мероприятия.