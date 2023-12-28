Реконструкция пункта пропуска на границе Южной Осетии с РФ начнется весной 2024 года

На нее заложено 4 млрд рублей

ЦХИНВАЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Реконструкция пункта пропуска "Нижний Зарамаг" на границе Южной Осетии с Россией начнется весной 2024 года, на нее заложено 4 млрд рублей. Как сообщил президент закавказской республики Алан Гаглоев на итоговой пресс-конференции в Цхинвале, после реконструкции пропускная способность увеличится в 10-13 раз.

"Принято решение о реконструкции пункта пропуска "Нижний Зарамаг". Работы начнутся весной 2024 года. Изначально в проекте было заложено 3,5 млрд рублей, после этого проект был пересчитан и сумма проекта выросла до 4 млрд рублей", - сказал президент.

Глава государства отметил, что после реконструкции пропускная способность увеличится в 10-13 раз. Сейчас транспортный поток через "Нижний Зарамаг" в 7 раз превышает те объемы, которые были запланированы при строительстве пропускного пункта.