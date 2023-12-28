В Твери открыли участок трассы, которая напрямую соединит Москву и Санкт-Петербург

Новый участок также позволяет съехать с автодороги М-11 на Р-132 "Золотое кольцо", подчеркнула пресс-служба регионального правительства

ТАСС, 28 декабря. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко и губернатор Тверской области Игорь Руденя в режиме ВКС открыли движение на участке первого этапа Северного обхода Твери - трассы, которая напрямую соединит Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Участок под Тверью станет фактическим завершением реализации федеральной трассы М-11 "Нева". Позволит напрямую соединить Москву и Санкт-Петербург автомагистралью высшей категории и бесшовным скоростным движением. Реализация проекта поддержана президентом", - приводит слова Хуснуллина пресс-служба.

Движение открыто на участке первого этапа Северного обхода Твери. Протяженность первого комплекса - 33,8 км, от села Медное до Бежецкого шоссе. Как отметил Руденя, эта дорога еще и транспортный коридор. Он будет соединен с большим машиностроительным кластером, в который входит Тверской вагоностроительный завод и предприятия технопарка.

Также новый участок позволяет съехать с трассы М-11 на дорогу Р-132 "Золотое кольцо". "Автомобилисты, следующие из Санкт-Петербурга, смогут добраться до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь. Кроме того, дополнительная развязка обустроена на 190-м км, при пересечении с дорогой Сакулино-Черногубово", - отметили в пресс-службе.

В 2024 году запустят второй пусковой комплекс, тогда трасса соединит Москву и Санкт-Петербург, время в пути сократится с шести до пяти часов.