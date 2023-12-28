В Москве прошла церемония закрытия Года педагога и наставника

Мероприятие открыла вице-премьер РФ Татьяна Голикова

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Церемония закрытия Года педагога и наставника состоялась в Москве на Международной выставке-форуме "Россия", передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие открыла вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, в рамках Года педагога и наставника состоялось 7 тыс. федеральных и региональных мероприятий, в которых приняли участие 17 млн человек.

"Это был год, который был не просто насыщен 7 тыс. федеральных и региональных мероприятий, в нем не только приняло участие 17 млн человек, это еще был важный год с точки зрения нашей работы и в рамках национального проекта "Образование", и большое количество законодательных изменений, которые удалось принять для того, чтобы наше образование с каждым годом становилось все более суверенным, чтобы воспитывать настоящего гражданина нашей страны", - сказала Голикова.

Она уточнила, что с момента запуска национального проекта "Образование" построили 1 659 детских садов на 250 тыс. мест, 1 169 школ на 700 тыс. мест, также отремонтировали 3,5 тыс. школ.

О мероприятиях

"Было много уникальных конкурсов в 2023 году, но, наверное, самый главный, который появился, это "Спасибо, учитель". В нем уже приняло участие более 2 млн наших граждан", - отметила вице-премьер.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе церемонии сообщил, что за этот год было введено 470 региональных мер поддержки для учителей на общую сумму 53 млрд рублей. "Формально Год педагога и наставника завершается, следующий тоже очень важный год, он тоже касается вас, школы, это Год семьи, родителей. Но, на мой взгляд, то, что в этом году такое внимание уделялось педагогам, учителям, это дополнительный трамплин", - сказал он.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в свою очередь отметила, что творческим воспитанием в России охвачены люди от 5 до 65 лет. "Что утешает, когда год заканчивается, что столько всего было принято. Сколько замечательных конкурсов появилось, сколько еще новых проектов. На самом деле заканчивается год, а впереди огромное количество очень важных для нас общих дел", - сказала она.

Благодарность информационным партнерам

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также вручил благодарственное письмо "За вклад в проведение мероприятий Года педагога и наставника" ведомства заместителю генерального директора ТАСС Александру Копнову. Кроме того, был отмечен вклад Первого канала, ВГТРК, "Московского комсомольца", "Российской газеты" и других. Среди организаций-партнеров награждены Росатом, Роскосмос, VK, РТРС, РЖД, "Аэрофлот", Российское общество "Знание", а также несколько АНО - "Национальные приоритеты", "Россия - страна возможностей", "Институт развития интернета" и "Диалог".