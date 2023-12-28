Эксперт: в Петербурге на новогодние каникулы ожидается аномально холодная погода

В ночь на 1 января прогнозируется около 11-13 градусов мороза, днем 1 января - около минус 10 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Аномально холодная для Санкт-Петербурга погода с температурой ниже минус 14-15 градусов ожидается в городе в период новогодних праздников. В ночь на 1 января прогнозируется около 11-13 градусов мороза, днем 1 января - около минус 10 градусов, сообщил на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов.

"У нас будет очень холодно, будет это ультраполярное вторжение. Это аномально холодная погода. Думаю, что завтра мы будем выпускать штормовое предупреждение по этому вопросу. <…> Что такое аномально холодная погода? Это отклонение для Петербурга, для Ленинградской области среднесуточной температуры воздуха на 10 градусов в течение 5 дней", - сказал Колесов.

Он пояснил, что норма для Петербурга для этого периода составляет около минус 4 градусов, для востока Ленинградской области - 5-6 градусов ниже нуля. "Весь этот период средняя температура должна быть ниже даже этих 14-15 градусов", - отметил синоптик.

В ближайшие два дня в городе ожидается слабоморозная температура и снег, затем начнется интенсивное похолодание. "На новогоднюю ночь сегодня ждем около 11-13 [градусов мороза] температуру воздуха, дневная температура - это, наверное, около 10 градусов", - отметил Колесов. Он добавил, что температурные значения еще могут быть скорректированы в зависимости от того, как именно будет вторгаться антициклон.

Колесов подчеркнул, что "такая холодная погода все-таки нечасто бывает". Из ближайших по времени подобных аномалий в новогоднюю ночь и в период праздников он привел 2010 и 2003 годы.