На двух участках трассы Пермь - Екатеринбург образовались заторы из-за непогоды

Движение транспорта затруднено с 303-го по 315-й км в сторону Екатеринбурга и с 315-го по 340-й км в сторону Перми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Два затора образовались на участках трассы Пермь - Екатеринбург протяженностью 12 и 25 км. Движение по ним затруднено из-за заснеженности дороги и гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

"Заснеженность дорожного полотна затрудняет движение транспорта и приводит к заторовым ситуациям. Так, на автодороге Пермь - Екатеринбург с 303-го по 315-й км в сторону Екатеринбурга и с 315-го по 340-й км в сторону Перми по настоящее время отмечается большое скопление транспорта, движение которого затрудняет наличие рыхлого снега на проезжей части и гололед", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на трассе Екатеринбург - Пермь, по данным местных СМИ, днем 26 декабря образовалась пробка длиной в 14 км, некоторые автомобили стояли в ней более 17 часов. Причиной затора называют сильные снегопады, обрушившиеся на Урал. По данным уральского Гидрометцентра, 26 декабря и ночью 27 декабря в регионе выпало 60-100% месячной нормы осадков.

За два дня автоинспекторы оказали помощь нескольким десяткам автомобилистам, застрявшим в снегу, а также тем, кто остановился на трассах из-за технической неисправности машины. Инспекторы регулируют движение, обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта. В четверг трассы региона патрулируют 325 нарядов ДПС.