Литва сообщила, что затратила на обучение украинцев в своих вузах €4,6 млн

Как отметили в министерстве образования, науки и спорта балтийской республики, государство оплачивает 60% стоимости обучения

ВИЛЬНЮС, 28 декабря. /ТАСС/. Обучение находящихся в Литве украинцев обошлось Вильнюсу в 2023 году в €4,6 млн. Об этом сообщило министерство образования, науки и спорта балтийской республики.

"На обучение более чем 1 тыс. украинских студентов, получающих высшее образование в университетах и институтах Литвы, в текущем году было выделено €4,6 млн", - отметили в ведомстве.

В сообщении уточняется, что государство оплачивает 60% стоимости обучения. Остальную часть покрывают пользующиеся автономией высшие школы.

Украинские студенты, обучающиеся в 17 вузах Литвы, получают ежемесячную стипендию в размере €300. Наибольшей популярностью у них пользуются специальности, связанные с международным предпринимательством, глобальным менеджментом, информационными системами, кибербезопасностью, учетом и финансами.