Вильфанд: в России в 2023 году было на 20% больше опасных погодных явлений, чем в 2022-м

Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, в 2023 году их число составило 1 113

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Число опасных погодных явлений, зарегистрированных в 2023 году в России, на 20% превысило прошлогодние показатели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В нынешнем году было на 20% больше опасных [погодных] явлений. Опасное явление - это явление, которое угрожает жизни, здоровью", - сказал он на пресс-конференции, посвященной прогнозу погоды на Новый год и праздничные каникулы.

По словам Вильфанда, в 2022 году было зафиксировано 935 опасных явлений, а в 2023-м - 1 113, из них 425 нанесли экономический и социальный ущерб.