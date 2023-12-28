В Москве с 1 по 5 января прогнозируется аномальный холод

По данным синоптиков, в городе ожидаются морозы до 15-25 градусов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Морозы до 15-25 градусов прогнозируются в Москве с 1 по 5 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"1 января ночью преимущественно без осадков и до 10 - 15 градусов [мороза]. <…> 2 января усиление морозов до 13-17 градусов, 3 января - 16-21 градус днем, а ночью - 20-25 градусов. С 1 по 5 число ожидается аномально холодная погода", - сообщил он на пресс-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 8-14 градусов ниже нормы.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что температура воздуха днем 31 декабря в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской областях понизится до минус 15 - минус 8 градусов, на северо-востоке Центральной России до минус 20 градусов.