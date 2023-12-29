Что изменится в жизни россиян в январе 2024 года

Повышение пенсий и зарплат бюджетникам, бессрочный вид на жительство для иностранцев и медпомощь без согласия пациента

ТАСС вместе с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в январе 2024 года и коснутся многих россиян.

Повышение МРОТ и пенсий

C 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда увеличится на 18,5% и составит 19 242 рубля. В результате зарплата вырастет у 4,8 млн человек.

Рост страховых пенсий по старости составит 7,5%. Решение коснется более 32 млн граждан. Помимо этого, вступает в силу закон о ежемесячной доплате к пенсиям тренеров, которые подготовили олимпийских и паралимпийских чемпионов, а также победителей Сурдлимпийских игр. Доплата составит 250% от размера социальной пенсии — 12 585 рублей в месяц.

Кроме того, произойдет индексация отдельных соцвыплат и пособий на 4,5%. Речь о ежемесячном пособии на содержание детей, пособии детям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии и имеющих специальное звание полиции и др.

Также с 1 января на 9,8% поднимется заработок сотрудников в сферах образования, здравоохранения, соцобеспечения, культуры и науки.

Социальные и страховые пенсии — в беззаявительном порядке

Страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца, а также социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будут назначаться в беззаявительном порядке.

Сохранение пособия по уходу за ребенком при досрочном выходе из декрета

Родители сохранят право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, "средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тыс. рублей".

Изменение призывного возраста

С 1 января 2024 года в силу вступает закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Согласно новым нормам, верхняя граница призывного возраста в России повышается на три года — с 27 до 30 лет.

Единовременные компенсационные выплаты для военного медперсонала

Запускается программа компенсационных выплат для военных врачей и медперсонала воинских частей. Врачи, фельдшеры и медсестры, которые приезжают работать в гарнизонные медицинские учреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты. Их размер составит от 500 тыс. рублей до 2 млн рублей в зависимости от должности сотрудника и местоположения военно-медицинского подразделения ВС РФ.

Выплаты раненым детям

Вступает в силу указ, подписанный Владимиром Путиным, которым устанавливается единовременная выплата в 100 тыс. рублей в случае ранения ребенка в новых регионах РФ или на другой территории России поблизости от зоны специальной военной операции (СВО). Выплаты будут осуществляться с 1 января 2024 года. Помощь сможет получить один из родителей или сам ребенок, если на момент выплаты ему исполнится 18 лет.

Выплаты жителям ЛНР

Жители Луганской Народной Республики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут использовать социальную помощь государства для поиска работы, ведения бизнеса или личного подсобного хозяйства. Средства для этих социальных выплат будут выделяться из федерального и регионального бюджетов.

Поправки в закон о маткапитале

Материнский капитал получат только лица, имеющие гражданство РФ на момент рождения ребенка, и только в том случае, если он является гражданином России по рождению. Изменение не коснется жителей новых регионов.

Мужчины, которым полагается маткапитал, смогут направлять его на формирование накопительной пенсии.

Информирование о полной стоимости кредита

С 21 января 2024 года банки будут обязаны включать в расчет полной стоимости кредита любые платежи заемщика в пользу кредитора или третьих лиц, если это влияет на выдачу кредита или его условия. Кроме того, банк будет информировать о праве заемщика отказаться от любой дополнительной услуги. Это позволит гражданам точнее оценивать свои финансовые возможности при заключении кредитного договора.

Согласие и отказ от обработки биометрии

Граждане смогут давать и отзывать согласие на размещение и обработку их биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС) с помощью "Госуслуг". Также там можно будет направить оператору ЕБС требование о блокировании, удалении и уничтожении биометрических персональных данных.

Бессрочное право на получение кредитных каникул

Механизм кредитных каникул для потребительских кредитов будет действовать на постоянной основе. До этого времени обратиться за такими каникулами можно было до конца 2023 года и при условии, что договор заключили до 1 марта 2022 года. "Если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту", — объяснил Володин.

Помощь родителям инвалидов

С начала года родители детей с инвалидностью смогут одновременно работать неполный рабочий день и получать социальные выплаты в размере 10 тыс. рублей.

На Чукотке введут выплаты для опекунов инвалидов с рождения

На Чукотке вводится новая выплата для опекающих недееспособных инвалидов с детства. Эта категория граждан будет получать по 15 тыс. рублей ежемесячно до достижения их подопечных 23-летнего возраста.

Повышение социальных налоговых вычетов

Начиная с расходов 2024 года можно будет вернуть в виде социальных налоговых вычетов до 19 500 рублей (13% от 150 тыс. рублей), а за обучение ребенка — до 14 300 рублей (13% от 110 тыс. рублей). Кроме того, вычет можно будет получить за обучение супруга (супруги) по очной форме обучения.

Новый закон "О занятости населения в РФ"

Вступят в силу основные положения базового закона "О занятости населения в РФ". Закон определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики в сфере занятости населения. Документ уточняет понятия "занятость", "занятые граждане", "граждане, ищущие работу", "граждане, впервые ищущие работу", а также "профилирование граждан, ищущих работу" и "профилирование работодателей".

Господдержка волонтеров

Закрепляется конкретный перечень мер поддержки волонтеров. Им будут оплачивать расходы на медуслуги и обучение, необходимые для добровольческой деятельности. Появится единый нагрудный знак. Расширяются цели добровольческой деятельности. Например, в них войдет участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших защитников Отечества.

Помимо этого, волонтеров освободят от уплаты НДФЛ за гранты. Норма закона касается победителей региональных конкурсов и получателей субсидий или грантов за счет региональных и местных бюджетов. Это также могут быть средства в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов и других мероприятий и обратно, питания и предоставления помещения во временное пользование.

Освобождение от НДФЛ ряда выплат

С денежных выплат к ордену "Родительская слава" и званию "Мать-героиня" не будут взимать НДФЛ. Также не будут облагаться налогом доходы в виде грантов, премий, призов и подарков, полученных на региональных и местных соревнованиях и конкурсах. Отменяется налог в 13% при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов.

Отмена госпошлины за нотариальное удостоверение доверенности

Лиц, у которых есть право на бесплатную юрпомощь, освободят от уплаты пошлины за нотариальное удостоверение доверенности. Это могут быть доверенности на представление интересов граждан в судах, других органах и организациях. Право на бесплатную юрпомощь имеют, в частности, малоимущие граждане.

Уведомление о риске неисполнения кредитных обязательств

Банки и микрофинансовые организации при кредитовании граждан будут обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и письменно уведомлять их о рисках, если на платежи по кредитам уходит более 50% доходов.

Льготная ставка НДС для детских товаров

Расширяется перечень товаров для детей, на которые распространяется пониженная ставка НДС в размере 10%. Среди них — бутылочки, ванночки для купания, детские автокресла и велосипеды. Закон повысит доступность этих товаров.

Транспортный налог на угнанный автомобиль

Исчисление транспортного налога прекращается с начала розыска автомобиля до его возврата владельцу по заявлению. Кроме того, налогоплательщик вправе представить подтверждающие документы. Подать их можно через МФЦ. Если такое заявление и документы не предоставить, то исчисление налога прекращается на основании сведений, полученных налоговой от МВД России.

Штрафы для энергокомпаний, не установивших счетчики

Гарантирующих поставщиков и сетевые организации будут штрафовать за невыполнение обязанностей по приобретению, установке, замене и допуску в эксплуатацию счетчиков электроэнергии. Штрафы составят до 100 тыс. рублей.

Согласно действующему законодательству, установка счетчиков происходит за счет сетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии. Ставить обязаны "умные" счетчики.

Инфосистема в сфере сохранения культурных ценностей

В России создадут государственную информационную систему в сфере сохранения культурных ценностей. К задачам информационной системы относятся оптимизация и автоматизация выдачи физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и юридическим лицам заключений на вывоз и временный вывоз культурных ценностей, выдачи паспортов, обеспечения проведения аттестации экспертов по культурным ценностям. С помощью информационной системы будет обеспечиваться ведение следующих реестров: экспертов по культурным ценностям, экспертных заключений, заключений на вывоз, временный вывоз культурных ценностей, паспортов, а также единой базы данных о музыкальных инструментах и смычках.

Система ресоциализации бывших заключенных

Вступит в силу закон "О пробации в РФ", который предполагает введение в России института социальной адаптации осужденных лиц. Документом предусматривается социальная адаптация и реабилитация осужденных, освободившихся из заключения, а также приговоренных к принудительным работам или лишению свободы. Пробация будет учитывать индивидуальные особенности, обстоятельства и потребности граждан.

Развитие массового спорта

Средства, полученные организаторами спортивных соревнований в виде целевых отчислений от азартных игр, будут направляться на финансирование мероприятий по развитию профессионального, детско-юношеского и массового спорта. Целевые отчисления от азартных игр, осуществляемые организатором таких игр в букмекерской конторе, увеличиваются с 1,5 до 2% от базы расчета целевых отчислений.

Бесплатное повторное профобучение для детей-сирот

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут пройти бесплатное повторное профессиональное обучение по специальности рабочего или должности служащего. Это касается также детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Им будут выплачивать пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей и ежемесячное пособие в течение всего прохождения повторного обучения.

Бесплатная юридическая помощь для отдельных групп населения

Расширен перечень категорий граждан, которые имеют право на представление интересов в судах в рамках бесплатной юридической помощи. Теперь государственные юридические бюро и адвокаты будут представлять в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы истцов, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в делах о защите наследственных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Изменения в жилищном законодательстве

С начала года вырастут штрафы за недопуск в жилое помещение специалистов газовой службы. Размер денежного наказания составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Также увеличатся штрафы на нарушение в квартире норм пожарной безопасности. Размер взыскания составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Финансовые санкции ждут в том числе москвичей, которые не узаконили перепланировку в квартире. Чтобы избежать штрафа, нужно будет предоставить в жилищную инспекцию следующие документы: о праве собственности, техпаспорт, проект перепланировки, письменное согласие всех жильцов квартиры на перепланировку.

НДФЛ для тех, кто работает удаленно

Дистанционные сотрудники, которые работают из-за рубежа, независимо от того, являются они налоговыми резидентами или нет, будут платить НДФЛ в размере 13% с вознаграждений и иных выплат, полученных за выполнение трудовых обязанностей. При превышении порога в 5 млн рублей в год ставка будет составлять 15%.

Программа долгосрочных сбережений

Вступит в силу закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Законом вводится новый документ — договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд — осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Чтобы присоединиться к программе, гражданин должен будет заключить такой договор. Выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей.

Долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета

Появится новый инструмент — долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3). Инвесторы смогут открывать его в дополнение к счетам других типов. При заключении договора в 2024–2026 годах минимальный срок действия ИИС-3 составит пять лет, затем он будет ежегодно увеличиваться на год, пока не достигнет 10 лет.

Минимальная цена табачной продукции

Минсельхоз рассчитал значение единой минимальной цены табачной продукции с 1 января по 31 декабря 2024 года, она составит 129 рублей за пачку.

Дополнительный способ воспользоваться маткапиталом

С 5 января 2024 года средства материнского капитала можно будет направить на реконструкцию жилого помещения в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах.

Медпомощь без согласия пациента

Закон освобождает сотрудников выездной бригады скорой помощи от обязанности брать согласие на медицинское вмешательство у пациентов, когда присутствует угроза для их жизни. У пациента или его законного представителя остается право выразить свой отказ до начала оказания медицинской помощи.

Уточнение порядка выдворения иностранцев из страны

Выдворяемых из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства будут держать в спецучреждениях не более 90 суток с вынесения постановления о выдворении. Суд сможет заменить это наказание штрафом, учитывая наличие жилья, поведение, семейное положение, продолжительность жизни в России, род деятельности и другие обстоятельства.

Охрана объектов топливно-энергетического комплекса

Частная охрана объектов топливно-энергетического комплекса получит право сбивать беспилотники. Ранее их могли сбивать только сотрудники силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.

Вид на жительство для высококвалифицированных иностранных граждан

С 7 января 2024 года высококвалифицированным специалистам, проработавшим в России не менее двух лет, и членам их семей, имеющим вид на жительство, будут выдавать бессрочный вид на жительство.

Изменения в законе "Об оружии"

Согласно закону, те, кто не прошел обязательное психиатрическое освидетельствование, не смогут занимать должности, связанные с разработкой, производством, испытанием, хранением и продажей оружия и патронов к нему.