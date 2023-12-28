Пропавшую в Ярославской области 11-летнюю девочку нашли живой

Угрозы здоровью ребенка нет

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов нашли живой 11-летнюю девочку, пропавшую 24 декабря в Ярославле, угрозы ее здоровью нет. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Поиски успешно завершены. Установлено, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

24 декабря девочка ушла из дома по месту жительства во Фрунзенском районе Ярославля. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи и криминалисты продолжают проводить необходимые процессуальные действия. Выясняются причины и условия исчезновения ребенка.