В Брянске официально открыли новый Славянский мост через Десну

Протяженность переправы составляет 270 м

БРЯНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и губернатор Брянской области Александр Богомаз в режиме ВКС открыли дорогу-дамбу и Славянский мост через реку Десну в Брянске. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Открыли сразу несколько знаковых объектов. <...> Дорога-дамба и мост - это проект, который еще с советских времен был мечтой жителей города Брянска. Автомобильная дорога и Славянский мост соединили между собой все четыре района областного центра, служат защитной дамбой для берегов реки Десны, а прилегающая территория - это перспектива для развития жилищного строительства в регионе и создания новых общественных пространств", - написал он.

Первой по мосту прошла тяжелая техника Брянского автомобильного завода и Клинцовского автокранового завода - ведущих машиностроительных предприятий региона.

В начале декабря 2023 года мост открыли в тестовом режиме, сотрудники ГИБДД оценивали и регулировали транспортные потоки.

Славянский мост вместе с дорогой-дамбой связал Советский, Володарский и Фокинский районы Брянска. Он был построен по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", строение заменило понтонный мост, который использовался более 25 лет. Новая переправа рассчитана на четыре полосы, ее протяженность - 270 м.

Также в режиме ВКС Хуснуллин и Богомаз открыли мост в Сураже. "Мост через реку Ипуть разгрузит центральные улицы города от движения большегрузных автомобилей с территории АО "Пролетарий", выведет автотранспорт предприятия непосредственно на трассу Сураж-Унеча, а жители улицы Лесной смогут сократить путь до центра Суража", - отметил Богомаз.