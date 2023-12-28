Хабаровский край восстановит 30 тыс. кв. м дорог в Дебальцево в 2024 году

Регион также поможет восстановить бассейн ФСК "Локомотив", поврежденный после обстрела со стороны ВСУ в феврале 2023 года

ТАСС, 28 декабря. Хабаровский край планирует в 2024 году отремонтировать в подшефном городе Дебальцево более 30 тыс. кв. м автомобильных дорог. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

Хабаровский край продолжает восстановление города Дебальцево. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посетил детский сад "Звездочка". Руководство рабочей группы Хабаровского края отчиталось о работах по восстановлению объекта, замене фасада и благоустройству территории. Также вице-премьер осмотрел построенную Хабаровским краем спортивную площадку "Амур".

"В 2024 году рабочая группа Хабаровского края планирует отремонтировать более 30 тыс. кв. м автомобильных дорог, восстановить бассейн ФСК "Локомотив", поврежденный после обстрела со стороны ВСУ в феврале 2023 года, выполнить капитальный ремонт школы №2 и 5", - сказано в сообщении.

В 2023 году Хабаровский край восстановил в Дебальцево 24 объекта, в том числе три социальных: спортплощадку, детский сад и многофункциональный центр. В девяти общеобразовательных и дошкольных учреждениях отремонтированы пищеблоки, восстановлены девять автомобильных дорог общей площадью более 44 тыс. кв. м . Организован отдых 270 детей из Дебальцево в детских лагерях на побережье Черного моря.