Врачи не рекомендовали выезжать в теплые страны с детьми на зимних каникулах

По словам главного педиатра департамента здравоохранения Москвы Исмаила Османова, родителям с самого рождения ребенка следует проходить все необходимые медицинские мероприятия

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Родителям с маленькими детьми не рекомендуется выезжать в теплые страны на новогодних каникулах из-за опасности заболеть. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов.

"Адаптация у детей, особенно раннего возраста, проходит минимум 7-10 дней. Когда ребенка из московского климата везут в теплые страны на недельку, тут трудно ожидать много пользы. Есть риски при переездах - дорога, аэропорты. Особенно у детей, которые не защищены вакциной", - сказал Османов.

Он также рекомендовал родителям с самого рождения ребенка проходить все необходимые медицинские мероприятия, выполнять назначения участкового врача для поддержания здоровья малыша. Кроме того, нужно проводить процедуры закаливания, и помнить о соблюдении правильного режима сна и отдыха. Это все залог здоровья ребенка, где бы он не находился, отметил Османов.

Как обратила внимание главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, если говорить о нахождении на отдыхе, то тут, конечно, прежде всего важны вопросы безопасности. Нужно пить воду обязательно только бутилированную или кипяченую. Употребление пищи должно быть только в проверенных, организованных местах. Если говорить про питание ребенка, то нужно сохранять привычный режим и набор блюд.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в свою очередь добавил, что " <...> очень часто такой отдых связан с системой "Все включено", а мы знаем, что не всегда удается удерживать качество, например, алкогольных напитков, поэтому стоит очень внимательно относиться к выбору алкоголя и его количеству".

В заключение заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова Артем Хисамов напомнил, что при планировании поездки необходимо взять с собой минимальную аптечку с перевязочными, жаропонижающими средствами, с обезболивающими, улучшающими пищеварение. "Если вы принимаете какое-то лекарство постоянно, то его лучше всего также взять с собой", - отметил специалист.