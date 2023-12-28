В Псковской области продлят на 2024 год программу поддержки наставников в соцсфере

Такие специалисты будут получать ежемесячно по 10 тыс. рублей

ПСКОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области, где зафиксирован дефицит кадров в сфере здравоохранения и образования, продлят на 2024 год действие региональной программы по поддержке наставников. Такие специалисты будут получать ежемесячно по 10 тыс. рублей, это поможет привлечь в профессию молодых специалистов и повысить их профессиональный уровень, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В апреле этого года Ведерников в ходе рабочей встречи доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Псковская область испытывает серьезный дефицит медицинских кадров, на данный момент этот показатель является одним из самых высоких в стране и составляет порядка 50%.

"О том, какие меры принимаются в Псковской области для поддержки наставничества, и что планируется сделать на перспективу. В этом году мы приняли целый ряд значимых решений. В частности, 100 наставников теперь ежемесячно получают доплату в 10 тысяч рублей. Такая мера поддержки сохранится и в 2024 году", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что наставничество является важным институтом для развития общества. "Могу судить об этом исходя из собственного опыта. Всех своих руководителей так или иначе я считаю наставниками, которые смогли передать свой ценнейший опыт. Поэтому будем прорабатывать вопросы о поддержке наставничества и в других сферах, где есть проблемы с кадрами, и где так важен накопленный опыт мудрых и компетентных коллег", - сказал Ведерников.

Он также сопроводил публикацию видеороликом, на котором дает комментарий на эту тему съемочной группе телеканала "Россия". На видеозаписи глава региона поясняет, что в Псковской области зафиксирован "очень высокий дефицит медицинских кадров" и прогнозируется аналогичная ситуация по педагогическим работникам. "Через несколько лет эта проблема тоже может остро встать. Поэтому крайне важно, чтобы опытные преподаватели задержались в профессии, не уходили. Важно, чтобы молодые люди шли в профессию, чтобы была эта связка", - сказал Ведерников.