В ЛНР разрабатывают законопроект о страховании волонтеров

Секретарь реготделения "Единой России" Денис Мирошниченко предложил привлечь к разработке документа молодых людей, включая демобилизованных студентов

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики ведет разработку проекта регионального закона о страховании жизни и здоровья волонтеров. Об этом сообщил председатель Народного совета ЛНР, секретарь реготделения "Единой России" Денис Мирошниченко.

"То, что было озвучено о волонтерах, страховочных мерах и так далее, мы, естественно, <...> уже отрабатываем <...> на региональном уровне. Работа ведется", - сказал он на пресс-конференции в Луганске.

Мирошниченко предложил привлечь к разработке документа молодых людей, включая демобилизованных студентов.

14 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что необходимо уравнять в правах на страхование жизни и здоровья волонтеров из старых и новых российских регионов.