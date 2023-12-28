Вильфанд рассказал о погоде в январе вевропейской, азиатской и южной частях России

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что температура ожидается выше климатической нормы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Температура в январе 2024 года в европейской, южной и азиатской частях России прогнозируется выше нормы. Кроме того, в европейской части России месяц будет снежным, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогноз среднемесячной температуры на январь. В северной половине европейской и азиатской частей страны прогнозируется ниже нормы, в умеренных широтах - около нормы, а в южных регионах, и европейской части страны, и азиатской части страны - температурный фон выше нормы", - сказал он на пресс-конференции, посвященной прогнозу погоды на Новый год и праздничные каникулы.

По словам Вильфанда, на большей части европейской территории России прогнозируется снежный январь.