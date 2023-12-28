Кабмин подготовит решения о повышении зарплат педагогов

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, должны быть единые, прозрачные и понятные правила

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда педагогов, в первую очередь в тех регионах, где она ниже, чем в среднем по России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"По поручению главы государства правительство подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда педагогов. Прежде всего, чтобы поднять ее в тех российских регионах, где она ниже, чем в среднем по стране. Должны быть единые, прозрачные и понятные правила", - сказал он.

Мишустин также напомнил, что на вчерашнем заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин обратил внимание на необходимость улучшать условия труда учителей и освободить их от излишней нагрузки. "Кстати, мы специально проводим эксперимент по этому поводу, и есть уже подвижки. Здесь нужно все закончить к сроку, как мы договорились", - подчеркнул глава кабмина. Он также отметил, что для формирования целостной системы наставничества для детей и молодежи кабин задействует потенциал "Сириуса", платформы "Россия - страна возможностей", движения детей и молодежи, а также активнее будет подключать к этой работе ветеранов боевых действий.

Премьер обратил внимание на слова президента о том, что наставники играют значимую роль в укреплении промышленного, кадрового и технологического потенциала страны. "И мы продолжим создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя эту почетную миссию и могли передавать свой опыт", - подчеркнул Мишустин. Так, по его словам, законодательно будут предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях. Помимо этого, кабмин учредит ежегодную премию "Наставник года".

Глава кабмина отметил, что правительство организует возможность студентам колледжей и вузов проходить стажировки в малых и средних компаниях. Также будет возобновлена подготовка мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин. Мишустин напомнил и о том, что Путин поручал включать в программы повышения квалификации учебные курсы и модули по наставничеству, в том числе среди учителей, врачей, управленцев и в других сферах. "Эта инициатива должна быть реализована как можно скорее", - обратил внимание премьер.