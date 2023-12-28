Опрошенные россияне назвали традиционными ценностями семью и патриотизм

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство респондентов убеждены, что важно сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Традиционными для России ценностями, по мнению россиян, являются семья, патриотизм, гуманность, национальная культура и религия. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Традиционные российские ценности по мнению наших сограждан: семья (34%), патриотизм (23%), гуманность (17%), национальная культура и религия (16%)", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Как показал опрос, большинство россиян (77%) убеждены, что важно сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность. Порядка 16% опрошенных, напротив, считают, что не стоит держаться за традиционные семейные ценности, так как они меняются со временем.

Также большинство респондентов (65%) считают важным следовать традиционным духовным принципам, даже если они противоречат современной реальности. Выбирает путь современности каждый четвертый опрошенный. Уточняется, что молодежь до 25 лет чаще выбирает этот путь (53% против того, чтобы всегда следовать традиционным духовным принципам), 25-34-летние находятся в "переходной фазе" между традициями и современностью (49% предпочтут следовать традиционным духовным принципам, 40% - нет). А уже после 35 лет доминирует мнение о приоритете традиционного над современным (35-44 лет - 63%, 45-59 лет - 74%, старше 60 лет - 72%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9 декабря 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.