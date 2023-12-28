В Архангельской области предупредили об аномальных морозах с 31 декабря

Температура опустится на семь градусов ниже климатической нормы

ТАСС, 28 декабря. Аномальные морозы ниже 35 градусов ожидаются в большинстве районов Архангельской области с 31 декабря по 7 января. Температура опустится на семь градусов ниже климатической нормы, сообщило в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"С 31 декабря по 7 января в большинстве районов Архангельской области ожидается аномально-холодная погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на семь и более градусов в сторону холода, местами сильный мороз с минимальной температурой воздуха минус 35 и ниже в течение трех суток и более", - говорится в сообщении.

Жителям рекомендовано соблюдать осторожность.