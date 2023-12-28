Мишустин призвал выполнить в срок поручения Путина по наставничеству

Премьер-министр обратил внимание, что год, посвященной теме педагога и наставника, подходит к концу

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Все поручения, которые в ходе Госсовета по наставничеству дал президент РФ Владимир Путин, необходимо выполнить своевременно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Коллеги, необходимо своевременно выполнить все поручения президента, которые были даны в ходе Государственного совета, вывести на новый уровень работу по развитию наставничества в нашей стране", - подчеркнул он.

Глава кабмина обратил внимание, что год, посвященной теме педагога и наставника, подходит к концу, но и в дальнейшем повышение престижа профессии преподавателя, сохранение традиций, опыта и преемственности в российской системе образования "останутся одним из главных направлений деятельности" правительства. "Ведь от этого во многом зависит качество обучения будущего поколения граждан России, подготовки специалистов", - указал премьер.