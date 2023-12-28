Почти 170 военных из ЛНР с начала года освобождены из украинского плена

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что в украинском плену, по данным из поступившим в аппарат омбудсмена обращений жителей, может находиться свыше 1 тыс. военных республики

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Почти 170 военнослужащих из Луганской Народной Республики (ЛНР) с начала 2023 года вернулись домой из украинского плена, сообщила омбудсмен республики Виктория Сердюкова.

"В этом году освобождены из украинского плена 169 военнослужащих, в наших реалиях можно назвать обмены пленными регулярными, они начались с мая 2022 года. В 2023 году в мае обменный процесс прекратился. Сейчас происходит отсутствие взаимодействия оборонных ведомств из-за указа, который выпустил [президент Украины Владимир] Зеленский (запрещено любое взаимодействие с органами Российской Федерации - прим. ТАСС). После окончания фактического обмена в мае происходили обмены погибших военнослужащих", - сказала она на брифинге в Луганске.

Сердюкова сообщила, что в украинском плену, по данным из поступившим в аппарат омбудсмена обращений жителей ЛНР, может находиться более 1 тыс. военных республики.