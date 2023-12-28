Петербург и Ленобласть в 2024 году подготовят общий проект о Малой дороге жизни

Задачей проекта является, в частности, определение степени значимости и функционирования дороги в контексте борьбы Ленинграда с немецко-фашистскими захватчиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2024 году представят концепцию общего для двух регионов исторического проекта о Малой Дороге жизни, которая действовала в годы Великой Отечественной войны на Финском заливе, сообщил на заседании областного правительства заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

"Во исполнение поручения президента участвуем совместно с Санкт-Петербургом в разработке концепции исторического проекта Малой Дороги жизни. Задачами проекта являются в первую очередь научная работа, определение значимости подвига Малой Дороги жизни, проведение всестороннего исследования, определение этимологии наименования, степени значимости и функционирования дороги в контексте борьбы Ленинграда с немецко-фашистскими захватчиками. Мы очень тесно работаем с Музеем обороны и блокады Ленинграда и планируем, что в 2024 году результаты этой работы будут совместно представлены", - сказал Цой.

Президент России Владимир Путин в апреле поручил правительству страны, а также администрациям Санкт-Петербурга и Ленинградской области разработать проект модернизации мемориального комплекса "Дорога жизни" и концепцию отдельного исторического проекта "Малая Дорога жизни".

Малая Дорога жизни была проложена в годы войны по Финскому заливу. Она связывала Ленинград с Кронштадтом и Ораниенбаумом (ныне Ломоносов), отрезанными от большой земли двойным кольцом блокады. По железнодорожной ветке от Финляндского вокзала к Сестрорецку и далее к пристани в поселке Лисий Нос ходили поезда, а от пристани грузы отправлялись по льду или водой. Этим же путем перебрасывались войска на стратегически важный Ораниенбаумский плацдарм, с которого началось наступление Красной армии на немецкие войска в январе 1944 года. Дорога круглосуточно охранялась постами специальной ледово-дорожной службы, а ее обслуживанием занимался специальный гидрографический отряд.