Кабмин продлил лицензии на теле- и радиовещание, заканчивающиеся в 2023 году

Также правительство решило продлить на 2024 год ускоренную регистрацию лекарств для ветеринарного применения

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ решило продлить на 2024 год ускоренную регистрацию лекарств для ветеринарного применения, а также лицензии на теле- и радиовещание. Об этом на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он уточнил, что утвержден правительственный документ по снижению административной нагрузки, подчеркнув, что "это направление остается одним из ключевых для правительства". Премьер напомнил о принятом недавно решении продлить мораторий на проверки за исключением случаев, когда существуют высокие и сверхвысокие риски возникновения опасных ситуаций. "Новое постановление связано с вопросами лицензирования и разрешительной деятельности", - указал Мишустин. "Продлим и заканчивающиеся в следующем году [лицензии] на теле- и радиовещание и ряд иных разрешений", - сообщил премьер-министр.

По его словам, весь следующий год также "продолжит действовать ускоренная регистрация лекарств для ветеринарного применения". "Эта мера уже дала очень хороший результат, по данным Россельхознадзора, она позволила сократить сроки всей процедуры примерно в три раза - со 160 до всего 60 рабочих дней", - констатировал глава кабинета министров, добавив, что за два года с момента введения этой меры ей воспользовались более 130 раз.

"Не нужно будет переоформлять разрешение в случае смены места нахождения компании, места проживания индивидуального предпринимателя, либо ведения самой деятельности", - назвал еще одну возможность председатель правительства. Он пояснил, что "если адрес изменен по решению властей, скорректируется название улицы, номер дома, либо почтовый индекс, то же самое коснется и случаев, когда предприятие поменяет название при его реорганизации".

Как отмечается в Telegram-канале правительства, также до конца 2024 года продлена возможность упрощения разрешительных процедур по решению госорганов, которые смогут принимать решения о сокращении сроков предоставления услуг в сфере разрешительной деятельности, по сокращению обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для получения разрешений, по временной отмене оценки соответствия обязательным требованиям.