В Москве в праздничные дни ГИБДД усилит поиск нетрезвых водителей

В Госавтоинспекции призвали не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о пьяных водителях

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД Москвы будут проводить усиленную работу по профилактике и выявлению случаев вождения в состоянии опьянения с 20:00 29 декабря по 20:00 8 января. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения с 20:00 часов 29 декабря до 20:00 часов 8 января 2024 года столичная Госавтоинспекция будет проводить усиленную работу по выявлению и пресечению фактов управляения транспортными средствами в состоянии опьянения", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД призвали не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о пьяных водителях, а также напомнили о последствиях нетрезвого вождения.